Das Leben als Geschenk

Schicksal: Wenig bekannt ist, dass der berühmte tschechische Komponist Petr Eben 1945 ins KZ Buchenwald deportiert wurde – eine Zeit, die auch sein geistliches Leben geprägt hat. Eine Erinnerung aus Anlass der Befreiung Buchenwalds am 11. April vor 75 Jahren.

Von Dietrich Ehrenwerth

Winterurlaub 2020 in Oberwiesenthal. Wegen Tauwetters ist die Loipe unbefahrbar, was kann man unternehmen? Aufs Programm rutscht eine Tour nach Karlsbad. Ein Plakat mit Konzertankündigungen kommt in den Blick, und wir entdecken die »Bratri Ebenové«. Bei näherem Hinsehen bestätigt sich, dass es sich um die Söhne des 2007 verstorbenen Komponisten Petr Eben (1929–2007) handelt. Später erfahre ich: Ebens Söhne, Marek, David und Kryštof, spielen zusammen in einer Band.