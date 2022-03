Künstlerin: Mariana Lepadus berichtet über ihren künstle-rischen Weg, den sie in der Ceausescu-Ära in ihrer Heimat begann, und wie die Tafelmalerei von Lucas Cranach dem Älteren sie beeinflusste.

Von Mariana Lepadus

Für mich ist die Malerei die Offenbarung meines Ichs und ersetzt die Sprache, deren Fehlen ich als schmerzlich spürbares Defizit erlebt habe. Ich komme von der sakralen Malerei her, male aber auch viele andere Bilder an der Staffelei: Landschaften, Porträts, Abstraktes, schaffe Collagearbeiten.

Geboren wurde ich 1961 in Maglavit, einem wunderschönen Dorf im Donautal in Rumänien. Ich besuchte das Kunstgymnasium in Craiova.