Am Sonntag Reminiszere mahnt die Evangelische Kirche zur Erinnerung an bedrängte und verfolgte Christen, in diesem Jahr an die syrischen.

Von Mirjam Petermann

Dies ist nicht die Zeit, zu gehen!“, sagt Haroutune Selimian, Pfarrer der Armenisch-Evangelischen Bethelgemeinde Aleppo und Präsident der Union Armenisch-Evangelischer Gemeinden in Syrien. Zu Beginn der Krise im Land waren noch zehn Prozent der Syrer Christen. Dies habe sich inzwischen dramatisch reduziert, schreibt er im Begleitheft der EKD zum Gedenk-Sonntag. "Wenn wir Jesu Worten in den guten Zeiten folgen, dann müssen wir das auch dann tun, wenn es schwer wird", ist er überzeugt. "Wenn mir Leute sagen, dass sie sich entschieden haben, zu gehen, dann sage ich: Die Kirche ist hier!