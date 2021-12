Afghanistan: Wie kein zweites dominierte das Land die Nachrichten unserer "Eine Welt"-Seite in diesem Jahr. Thomas Bretz-Rieck ist evangelischer Militärpfarrer. Der 57-Jährige begleitete als Seelsorger den Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan Ende August. Corinna Buschow sprach mit ihm über die Umstände und die emotionalen Herausforderungen.

Sie haben die Evakuierungsmission der Bundeswehr in Afghanistan als Seelsorger begleitet. Wie kam es dazu?

Thomas Bretz-Rieck: Ich bin Standortpfarrer in Seedorf, wo das Fallschirmjägerregiment 31 stationiert ist. Es war maßgeblich an diesem Einsatz beteiligt. Deshalb lag es nahe, mich zu beteiligen.