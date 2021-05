Institut Südwind wird 30 Jahre alt

Bonn(epd) – Das entwicklungspolitische Institut Südwind feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Unter der Überschrift "Wissenschaf(f)t Gerechtigkeit" sollen im laufenden Jahr Online-Diskussionen zum Verhältnis von Wissenschaft und globaler Gerechtigkeit stattfinden.

Die 1991 gegründete Organisation liefert Studien und entwicklungspolitische Analysen und engagiert sich als Dialog- und Bildungspartner in Politik und Gesellschaft. Zu aktuellen Themen gehören etwa Zwangsarbeit in der autonomen Region Xinjiang im Nordwesten Chinas, die Verbesserung globaler Lieferketten in der Textilindustrie, Kinderarbeit im afrikanischen Kakaosektor sowie Menschenrechte und die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Mit seinem EU-Afrika-Blog will Südwind nach eigenen Angaben zu einem besseren Verständnis zwischen den beiden Regionen beitragen.