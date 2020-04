Zu Besuch bei unseren Nachbarn: Auch den Alltag in Polen hat das Coronavirus fest im Griff. Geplantes wird verschoben und Unsicherheit macht sich breit, auch wirtschaftlich.

Von Irmela Hennig

"Am besten ist es im Wald“, sagt Eduard Semper. Da treffe man niemanden. Auch in seinem Kleingarten hält sich der 86-Jährige aus dem polnischen Bogatynia (Reichenau) nahe dem sächsischen Zittau jetzt oft auf – hat die Petersilie schon ausgesät. Die Nachbarn in ihrem Gärtchen seien rund 20 Meter entfernt. Das sei weit genug. „Wir müssen jetzt eben vorsichtig sein“, sagt Eduard Semper, den seine Freunde Edek nennen. Der Grund heißt auch in Polen Corona. Das Virus breitet sich aus. Bislang gibt es aber viel weniger registrierte Fälle als in Deutschland.