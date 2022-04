Taufe to go: Müssen sich die Menschen eigentlich der kirchlichen Praxis anpassen oder umgekehrt? Ein Projekt aus Dänemark bietet Menschen einen unkomplizierten Zugang zur Taufe.

Von Meike Barnahl und Emilia Handke

Früh am Morgen bricht er auf. An diesem besonderen Tag. Gut 200 Kilometer liegen vor ihm. Er kennt die Strecke gut. Wie viele hundert Mal ist er sie wohl schon gefahren in den 67 Jahren seines bisherigen Lebens? Aber heute ist es anders, denkt er, als er den Wagen aus seinem Dorf lenkt. Richtung Osten. Auf nach Kopenhagen.

Früh am Tag schon haben sie angefangen, den Raum zu bereiten. Das Team hat die Positionen verteilt: Zwei stehen am Eingang. Sie begrüßen freundlich, wer auch immer hereinkommt. Manche treten schüchtern durch die Tür. Andere sind erwartungsfroh.