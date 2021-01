Afrika: Langes Warten auf Corona-Impfungen

Aus aller Welt Genf/Brazzaville (epd) – Im Gegensatz zu den Bewohnern anderer Regionen müssen die Menschen in Afrika nach Angaben der Vereinten Nationen noch lange auf Corona-Impfungen warten. Unglücklicherweise sei international eine ungleiche Verteilung der Impfdosen zu verzeichnen, betonte die Regionaldirektorin der Weltgesundheits-organisation (WHO) für Afrika, Matshidiso Moeti, in Kongos Hauptstadt Brazzaville. Die ersten Lieferungen von Impfdosen für Afrika aus einem WHO-Programm würden erst im März eintreffen. Das WHO-Programm mit dem Namen Covax werde im Laufe des Jahres insgesamt 600 Millionen Impfdosen für Afrika bereitstellen. Zudem habe die Afrikanische Union 270 Millionen Vakzin-Einheiten bestellt.

Moeti deutete an, dass Südafrika eines der ersten Länder des Kontinents sein werde, das beliefert wird. Südafrika ist besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen. Die Regionaldirektorin empfahl, dass Gesundheitspersonal und andere besonders gefährdete Gruppen zuerst geimpft werden sollten.