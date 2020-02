Genf (epd) – Nach Angaben der UN sind in Burkina Faso rund 765 000 Menschen auf der Flucht vor Gewalt und Überfällen. Bewaffnete Gruppen attackierten immer wieder Dörfer und ihre Bewohner in dem Land in Afrikas Sahelzone. Die Gewalt habe sich in den vergangenen zwölf Monaten stark ausgeweitet. Mehr als 700 000 der Geflohenen seien in diesem Zeitraum aus ihren Siedlungen vertrieben worden.

Bei einem Angriff auf eine protestantische Kirche in der vorvergangenen Woche wurden während eines Gottesdienstes 24 Menschen getötet. Anfang Februar waren ein Pastor und vier seiner Angehörigen entführt und ermordet worden.