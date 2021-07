Zwei von vierundzwanzig: Die Erzieherin Ute Stollberg (48, 3 Kinder) aus Oppershausen und der Fliesenleger Thomas Reich (55, 2 Kinder) aus Altengottern sind Lektoren im Kirchenkreis Mühlhausen. Dietlind Steinhöfel hat die ehrenamtlichen Prediger getroffen.

Wer neben Beruf und Familie ein so wichtiges Ehrenamt ausfüllt, hat eine besondere Motivation. Gibt es hier Impulse aus Ihrer Glaubensgeschichte?

Ute Stollberg: Ich bin in einem christlich geprägten Elternhaus in Oberdorla aufgewachsen, war im evangelischen Kindergarten. Ich habe die Christenlehre besucht, bin konfirmiert und auch in Oberdorla getraut worden. Die Kirche ist etwas Vertrautes und mit vielen Erinnerungen an Menschen verbunden. Das finde ich ganz wichtig.