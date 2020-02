Wenn das Gegenüber fehlt

Einsamkeit: Fast zehn Millionen ältere, aber auch jüngere Menschen kennen das Gefühl. Wie sehr man sich von der Einsamkeit beeinträchtigt fühlt, wird unterschiedlich bewertet.

Von Julia Bernhard und Dorothee Schöpfer

Einsamkeit ist ein individuelles Gefühl. Ein Single kann seinen Zustand als erfüllend wahrnehmen. Er zelebriert das abendliche Alleinsein mit der Lieblingsserie und freut sich über jede Stunde, in der er im Jogginganzug tun und lassen kann, was er will. Gleichzeitig kann sich eine Mutter inmitten ihrer Familie sehr verlassen und abgeschnitten von der Außenwelt fühlen. In jedem Fall meinen die Betroffenen, isoliert zu leben. Keiner interessiere sich für sie. Ihre sozialen Kontakte beschränken sich aufs Oberflächliche.