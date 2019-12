Die Verse mit dem Titel "Neujahr 1945 – Von guten Mächten" schrieb Dietrich Bonhoeffer am 19. Dezember 1944 aus dem Gefängnis in Berlin an seine Verlobte. Die erfolgreichste Vertonung stammt von Siegfried Fietz. Mit ihm sprach Willi Wild.

Wie sind Sie auf diesen Text gekommen und wie kam’s zu der Melodie?

Siegfried Fietz: Das erste Mal hab ich den Text Ende der 50er-Jahre bei einer Nachbarsfamilie als Wandspruch wahrgenommen. Jahre später, begann ich, mich mit Bonhoeffer zu beschäftigen. Im Kompositionsunterricht ging es darum, Musik so zu gestalten, dass die Texte verständlicher sind. Ich dachte also darüber nach, wie ich die Zeilen umsetzen könnte.

Wenn man dieses Lied versucht zu analysieren, fällt die Basslinie auf.