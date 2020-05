Leben und Sterben: Samuel Neufeld kam mit Trisomie 18 auf die Welt und wurde nur 54 Tage alt. Seine Familie hat durch den frühen Tod viel über Gott und das Leben gelernt. "Es ist heilsam, die Zeit, die bleibt, bewusst wahrzunehmen"

Von Katja Schmidtke

Ein kleiner Vogel landet auf dem Gartenzaun: Schön sieht er aus, buntes Gefieder, wacher Blick, doch gleichzeitig wirkt er zerbrech-lich – und nach einem Augenblick erhebt er sich und fliegt davon.

Einen kleiner perfekter Vogel, eine Menge kleiner perfekter Augenblicke, die in Erinnerung bleiben. Viel zu kurz und doch für immer – so beschreibt Regina Neufeld das Leben mit ihrem Sohn Samuel. Ein Buch mit eben diesem Titel erzählt auf rund 200 Seiten von Hoffen und Bangen, Leben und Sterben, Abschied und dem, was bleibt.