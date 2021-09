Der Islam scheint selbstbewusst zu expandieren. Doch während mancher Europäer eine »Islamisierung« fürchtet, verbieten islamische Staaten verzweifelt die Ausbreitung kultureller Bräuche, die sie als Anzeichen von »Verwestlichung« oder gar »Christianisierung« identifizieren.

Von Michael Blume

Viele Deutsche, auch Menschen aus muslimischen Familien, sind überzeugt, der Islam sei eine bedrohlich starke und aggressiv wachsende Religion, Deutschland drohe eine »Islamisierung«. Doch die gelebte Realität sieht anders aus: Immer mehr Muslime auf der ganzen Welt reduzieren in einem »stillen Rückzug« ihr religiöses Engagement.

Wie konnte diese einst so hochstehende Zivilisation so erstarren und verfallen?