Onlinepfarrerin: Jennifer Scherf war bislang Gemeindepfarrerin im Kirchenkreis Merseburg. Seit September ist sie für die weltweite Gemeinde der EKM - »OnlineKirche« zuständig. Über Seelsorge aus dem Laptop und Nähe in unendlichen Weiten sprach sie mit Willi Wild.

Aus dem Gemeindepfarrdienst in die virtuelle Kirchengemeinde – wohin wechseln Sie?

Jennifer Scherf: Ich wechsle in die Weite der digitalen Welt, die es als kirchliche Akteure zu begehen gilt. Dort gibt es längst in einen spirituellen Raum von Menschen mit Sehnsüchten, Fragen und Themen, die sie bewegen. Ich freue mich darauf, als Vertreterin der Kirche dort mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

Im Gegensatz zu Ihrem bisherigen Wirkungskreis wird Ihnen nun der raue Wind der sogenannten sozialen Medien entgegenwehen.