Es funktioniert, wenn viele mit anpacken

Familiengerechte Kirchengemeinde: Ende September wurden die Preisträger des 3. EKM-Wettbewerbs in den Kategorien Ländlicher Raum, Kleinstadt und Stadt gekürt. Am Beispiel der Sieger in der Sparte „Kleinstadt“ zeigen wir, warum die Gemeinden preiswürdig sind.

Von Claudia Crodel

Ich hatte in EKM intern von dem Wettbewerb gelesen und gedacht, da könnten wir eigentlich mal mitmachen", blickt Eva Reuschel, die Vorsitzende des Gemeindekirchenrats der evangelischen Kirchengemeinde Gardelegen im Kirchenkreis Salzwedel zurück. Aber da war die Pandemie, und die Idee geriet in Vergessenheit, bis es nur noch wenige Wochen vor dem Bewerbungsschluss waren. "Da hat sich wieder bezahlt gemacht, dass wir so viele rührige Ehrenamtliche in unserer Gemeinde haben.