Eine Synode gestrickt

Reportage: Weil die Konstituierende Sitzung der neuen EKM-Synode im Februar wegen der Corona-Pandemie entfiel, wartete in der vergangenen Woche ein Mammutprogramm auf die Synodalen. G+H hat zwei von ihnen begleitet.

Von Mirjam Petermann

So richtig weiß ich noch nicht, was ich mir eingebrockt habe und was mich erwartet“, sagt Charlotte Frank lachend. Es ist Mittwoch, Tag eins der Konstituierenden Sitzung der III. Landessynode. Charlotte ist eine von 40 Neu-Synodalen. In dieses Ehrenamt wurde sie sozusagen „hineinerzogen“, erzählt sie. In der Kreisjugendsynode in Mühlhausen und später im Landesjugendkonvent lernte sie die Gremienarbeit kennen und schätzen. „So hat sich der Wunsch entwickelt, Synodale zu werden“, sagt die 20-Jährige.