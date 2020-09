Der Weg zum Glauben führte Bärbel Hamal über einen schweren Schicksalsschlag. Bei einem nächtlichen Spaziergang am Meer in Jaffa fasst die Geraer Schneidermeisterin dann einen Entschluss, der ihrem Leben eine entscheidende Wendung gibt.

Von Elke Lier

Bärbel Hamal fährt aus Gera Richtung Harz ins Kloster Drübeck bei Ilsenburg. Im Gepäck hat die 57-Jährige neben großer Erwartung Gesangbuch, Gottesdienstbuch, Papier und Stift für den Prädikanten-Aufbaukurs an sieben Wochenenden. Drei Jahre Kirchlicher Fernunterricht liegen hinter hier. Sie zeigt 15 Hefter: „Das sind die 15 Hausarbeiten, die ich in dieser Zeit geschrieben habe. Da stecken mein Schweiß, aber auch viel Entdeckerfreude und neues Wissen drin.“ Ihren Examensgottesdienst in der Langenberger Pfarrkirche am 15.