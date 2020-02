Sonor und bedächtig, breitschultrig und bärtig – sieht so ein typischer Pfarrer aus? Nein. Die Kirche macht sich auf den Weg zu einem vielfältigeren Bild des Pfarramts.

Von Eva Harasta

Thüringen und Sachsen-Anhalt haben Tradition als ein guter Entfaltungsraum für Frauen in der evangelischen Kirche. Darüber gibt die Broschüre „Frauen in Amt und Würden“ Auskunft, die man auf der Homepage des Theologinnenkonvents abrufen kann, und die von Kirchenrätin Christa-Maria Schaller zusammengestellt wurde. Theologinnen haben im Gebiet der heutigen EKM einen langen Weg hinter sich – mit Hindernissen, aber auch mit stetem Fortschritt. In Jena wurde 1948 die allererste Theologieprofessorin in Deutschland berufen: die Kirchengeschichtlerin Hanna Jursch.