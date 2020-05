Berlin (kna) – Die Amadeu Antonio Stiftung und das Anne Frank Zentrum starten eine Kampagne unter dem Motto "seriously? #glaubnichtalles was du hörst!" Auf einer Website sind die wichtigsten Informationen rund um Verschwörungsideologien, den Umgang mit ihren Anhängern und zentrale Argumente zum Entkräften der gängigsten Corona-Verschwörungsmythen aufgeführt. Mit einem Entschwörungs-Generator auf glaubnichtalles.de können zudem zufällig kombinierte Verschwörungserzählungen erzeugt und dann geteilt werden. Die bewusst parodierenden Kombinationen nähmen die skurril daherkommenden Verschwörungserzählungen aufs Korn und forderten mit dem Hashtag #glaubnichtalles auf, diese zu hinterfragen, so die Veranstalter.

www.corona-entschwoerung.de