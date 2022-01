Quizfrage: Gesucht wird ein schwaches Verb mit acht Buchstaben. In der Verwendung ist es - leider, muss man sagen - eher selten. Wird es aber einmal gebraucht, so attestiert es der Duden, in jedem Falle leidenschaftlich. Logisch, die richtige Antwort lautet: knuddeln. Die herzliche Umarmung wird heute mit einem weltweiten Aktionstag begangen.

Ja, den "Weltknuddeltag" gibt es tatsächlich. Ins Leben gerufen hat ihn ein Pfarrer aus Michigan in den USA. Kevin Zaborney fand, in den Wochen zwischen Weihnachten und dem Valentinstag würde es sicher guttun, ein bisschen Liebe und Geborgenheit unter die Menschen zu bringen. Keine schlechte Idee: Die Winter in Michigan sind trist und schneereich mit Temperaturen bis zu Minus 20 Grad - das kann schon mal leicht aufs Gemüt schlagen. Also feierte man am 21. Januar 1986 den ersten "World Hugging Day". Ob man sich dabei nun in einem tröstenden "big bear hug" umarmt oder einem kurzen , aber nicht minder liebevollen "pick-up hug" - unstrittig ist der positive medizinische Effekt, wie Neurologen der Universität Wien herausfanden. Durch den Körperkontakt in einer Umarmung werden unter anderem die Hormone Oxytocin und Dopamin ausgeschüttet. Die Botenstoffe sorgen für Wohlbefinden, reduzieren den Stresspegel und stärken das Immunsystem.

Nun stellt die Pandemie Knuddelfreudige auf eine harte Probe. Gut, dass wir als Christen auf einen bärenstarken Knuddler hoffen dürfen, der mit Abstand auch ohne 3G immer für uns da ist. So wie es in Psalm 91, Vers 11 heißt: “Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.” Von dieser Geborgenheit ein bisschen weiterzugeben, dafür ist der Weltknuddeltag wie gemacht.

Ein große göttliche Umarmung ist gerade jenen Menschen zu wünschen, die um ihres Glaubens Willen leiden müssen. Laut einer Studie des amerikanischen Pew-Instituts werden weltweit 2,5 Milliarden Christen an der Ausübung ihres Glaubens gehindert, verfolgt, gefoltert oder ermordet. In unserer aktuellen Ausgabe widmen wir diesem Thema einen Schwerpunkt.

Unsere Themen

In Bedrängnis: Uwe Heimowski, Beauftragter der Evangelischen Allianz am Sitz der Bundesregierung, spricht im Interview über verfolgte Christen und Religionsfreiheit.

Am Runden Tisch: Anfang 2022 tagt im thüringischen Bad Berka zum ersten Mal ein sogenanntes Seuchenparlament. Organisator Nikolaus Huhn erklärt, worum es geht.

Vor der Zerreißprobe: In Coronazeiten geben Verschwörungsmythen einfache Antworten auf komplexe Fragen. Wie Beratungszentren Familien helfen, die von Konflikten im Umgang mit der Pandemie zerrissen werden.

Außerdem

Das erstarrte Riesenrad