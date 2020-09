Schrumpfende Mitgliederzahlen, wenig Geld: Die ostdeutschen Landeskirchen erleben schon heute, was künftig alle Kirchen in Deutschland betreffen kann. Ihre Bischöfe sehen darin eine Herausforderung und Chance.

Von Thomas Morell

Die ostdeutschen Bischöfe sehen ihre Landeskirchen als eine Art Labor für die Zukunft der kirchlichen Arbeit deutschlandweit. Viele neue Herausforderungen zeigten sich zuerst bei den Landeskirchen im Osten Deutschlands, erklärten die Bischöfe Tilman Jeremias (Greifswald), Christian Stäblein (Berlin), Friedrich Kramer (Magdeburg), Tobias Bilz (Dresden) und Kirchenpräsident Joachim Liebig (Dessau-Roßlau) am 27. August in Greifswald. In der Hansestadt waren die Leitenden Geistlichen zu einem zweitägigen Treffen zusammengekommen.