Nach umfangreichen Sanierungsmaßnahmen wird die Dorfkirche Nutha bei Zerbst im Gottesdienst am Sonntag, 18. Juli, um 14 Uhr wieder in Dienst genommen. Geweiht wird auch der neue Altar der Kirche, mit dem das Gotteshaus eine neue Taufe und ein neues Lesepult erhält. Diese „Prinzipalstücke“ wurden nach Entwürfen des Künstlers Gerlach Bente aus Stahl und Messing von der Zerbster Schlosserei Partheil gefertigt. Malermeister Gordon Friedrich übernahm die Umsetzung eines Wandgemäldes, auch hier sind Metallarbeiten integriert. Den Gottesdienst halten Kreisoberpfarrer Jürgen Tobies aus Roßlau und der Zerbster Pfarrer Albrecht Lindemann. Die musikalische Ausgestaltung übernimmt der Posaunenchor Eichholz. Die Kirche in Nutha wird künftig durchgehend geöffnet sein.

Die neuen Prinzipalstücke und die gestaltete Altarwand prägen gemeinsam mit den Fenstern Gerlach Bentes den Kirchenraum. Die Umsetzung war aufgrund der Materialien und der Wandgestaltung für alle Beteiligten Neuland. Bauingenieur Gunnar Hollenbach legte an vielen Stellen selbst Hand an, um die Entwürfe maßstabgerecht zu realisieren. Die Erneuerung der Nuthaer Kirche, die Teil des Glaskunst-Projektes „Lichtungen“ der Evangelischen Landeskirche Anhalts ist, hatte 2014 mit der Fassadensanierung und dem Einbau von drei neuen Fenstern begonnen. Nun ist auch der dritte Bauabschnitt beendet. Die Gesamtkosten liegen bei knapp 145.000 Euro. Die Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt und der Landkreis Anhalt-Bitterfeld unterstützten gemeinsam mit der Evangelischen Landeskirche Anhalts die Finanzierung.

Hintergrund

Die Feldsteinkirche in Nutha wurde 1378 erstmals urkundlich erwähnt. 1707 folgte ein Umbau, bei dem der Turm seine barocke Haube erhielt. Außerdem wurde das Kirchenschiff nach Osten verlängert. Im alten Teil der Kirche blieben die Fenster in ihrer ursprünglichen Form erhalten. Die Kirche besitzt eine Bronzeglocke von 1887. Durch Beschuss 1945 und einen Brand in der Nachkriegszeit erlitt die sie starke Schäden, die zwischen 1953 und 1960 behoben wurden. Die Kirchengemeinde Nutha hat 25 Gemeindeglieder von 1 bis 94 Jahren; zwei Taufen und eine Trauung sind angemeldet. Mit der ersten Taufe wird auch die neue Taufschale in Dienst genommen. Gottesdienstlicher Höhepunkt in Nutha ist neben Heiligabend der Reformationstag im Nuthaer Dorffest.