Noch nicht am Ziel

Auf dem Weg nach Karlsruhe: In dieser Ausgabe starten wir eine Serie in Vorbereitung auf die 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) im Sommer. Der erste Teil nimmt die Liebe Christi in den Blick.

Von Charlotte Weber

Es ist der erste Teil des Leitwortes, das Christen vieler verschiedener Konfessionen, Kulturen und Länder auf dem Weg nach Karlsruhe begleitet. Die Liebe Christi bewegt sie – nach zwei Jahren, in denen wir lernten, dass Abstand ein Gebot der Nächstenliebe sein kann. Nach zwei Jahren, in denen ein Virus uns unsere Verwundbarkeit aufgezeigt und weltweite Ungerechtigkeiten verstärkt ans Licht gebracht hat.