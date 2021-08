Jüdisches Zentrum im Park Sanssouci

Potsdam (epd) – Das jüdische Religionszentrum an der Universität Potsdam mit Rabbinerausbildung und Synagoge am Neuen Palais ist am Mittwoch offiziell eröffnet worden. Mit dem neuen Standort im Park Sanssouci sei ein europäisches Zentrum jüdischer Gelehrsamkeit mit Leuchtturmcharakter für die ganze EU entstanden, sagte Walter Homolka, Leiter der Rabbinerausbildung und Vorsitzender der Union Progressiver Juden in Deutschland.

Die Synagoge ist das erste jüdische Gotteshaus in Potsdam nach der Schoah. Das Gebäudeensemble im Potsdamer Unesco-Weltkultur-erbe gehört der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Das Land hat die Arbeiten mit rund 13,5 Millionen Euro finanziert.