Jedes Jahr sind Kirchengemeinden bundesweit angesprochen, Septuagesimae als KirchentagsSonntag zu feiern und so ein Stück des Kirchentagsflairs in ihre Kirche vor Ort zu holen.

Der Landesausschuss in Mitteldeutschland für den Deutschen Evangelischen Kirchentag (DEKT) lädt ganz besonders zu drei Gottesdiensten ein. In Erfurt gestalten um 10 Uhr Vikarin Julia Braband und Diakon Matthias Sengewald einen Kirchentagsgottesdienst in der Martinikirche.

In Halle-Trotha gibt es um 10.30 Uhr einen Kirchentagsgottesdienst mit viel Posaunenklang unter der Leitung von Landesposaunenwart Frank Plewka. Die Liturgie in der Kirche St. Briccius gestaltet Pfarrer Christoph Victor.

In der St. Nikolai-Kirche in Bad Liebenwerda wird um 10 Uhr ein Gottesdienst gemeinsam mit den Pfadfindern gestaltet, die dann den ganzen Tag zum Thema „Zeit“ gemeinsam erleben. Die Kantorin der Gemeinde hat im Vorfeld mit sehr jungen Orgelschülern Kirchentags- und Pfadfinderlieder an der Orgel eingeübt, die von den kleinen Organisten dann im Gottesdienst gespielt werden.

Aber auch jede andere Gemeinde kann etwas Kirchentagsstimmung in ihren Gottesdienst bringen. Dafür stellt der DEKT jährlich ein Materialheft zur Verfügung mit Einzelbausteinen oder vollständigen Gottesdiensten. Das Material ist gerade auch für Lektoren und Prädikanten gut geeignet und kann auf der Internetseite heruntergeladen werden: www.kirchentag.de/kirchentagssonntag

Der nächste Deutsche Evangelische Kirchentag findet vom 7. bis 11. Juni 2023 in Nürnberg unter dem Motto „Jetzt ist die Zeit“ statt. Über konfessionelle oder religiöse Grenzen hinweg sind alle nach Franken eingeladen, um Gemeinschaft zu erleben, Gottesdienste zu feiern, Konzerten zu lauschen und an politischen Debatten teilzunehmen. Der Kirchentag ist auch 2023 zivilgesellschaftliches Forum, das über eine kirchliche Veranstaltung weit hinausgeht. Mehr als 2.000 Einzelveranstaltungen widmen sich genauso der internationalen Politik wie dem Zusammenleben von Menschen in Familie und Gesellschaft. In Podien, Streitgesprächen, Vorträgen und Workshops gestalten Kreative und Vordenkerinnen mit viel Publikumsbeteiligung die Themen des Kirchentages.