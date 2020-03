Der Kammerchor Haga Motettkör ist ein freistehendes Ensemble aus Stockholm, welches 1991 gegründet wurde. Sein Repertoire umfasst sowohl profane als auch sakrale Musik, von der Renaissance bis hin zu zeitgenössischen Werken.

Zu den größeren Projekten der letzten Jahre zählen Buxtehudes "Membra Jesu Nostri", Mozarts "c-Moll Messe" sowie Rossinis "Petite Messe Solennelle", das Oratorium "Luther in Worms" von Ludwig Meinardus, Bruckners "Te Deum" und "Messe in e-Moll", ein Big-Band-Projekt mit Musik von Lars Gullin sowie a-cappella Musik von Britten, Pärt, Tormis, Poulenc, Hindemith, Brahms und Mendelssohn.

In Zusammenarbeit mit anderen Stockholmer Chören wurden "Paulus" von Mendelssohn und Bachs "h-Moll Messe" aufgeführt sowie in unterschiedlichen Projekten mehrchörige Musik von Schütz, Praetorius und Rheinberger. Chorreisen führten den Chor in die skandinavischen Länder, nach Frankreich und nach Deutschland. Der Chor steht seit 2001 unter der Leitung von Michael Dierks, der seine Ausbildung an den Hochschulen in Stuttgart und Detmold sowie an McGill University in Montreal/Kanada erhielt. Er ist seit 2001 Kantor der Deutschen St.-Gertruds-Kirche in Stockholm.

Am Ende des außergewöhnlichen musikalischen Gastspieles wird um eine Spende zur Erhaltung der Aegidiikirche gebeten.