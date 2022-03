In unserer Austauschrunde „Erfahrungen im Ehrenamt - Darüber muss man doch auch mal reden, treffen sich Menschen, die verschiedene Erfahrungen in ihrem Ehrenamt gesammelt haben. Was sie vereint, sind schöne Erlebnisse und freudige Begegnungen, aber auch frustrierende und ernüchternde Erfahrungen in ihrem ehrenamtlichen Dienst. Miteinander ins Gespräch kommen, Wahrnehmungen teilen, gemeinsam weiterdenken - Manchmal geht das leichter mit Menschen, denen es ähnlich ergeht, die aber in einer anderen Gemeinde oder einem anderen Kirchenkreis aktiv sind.

Sie haben ein Anliegen, sind neugierig und haben Lust, an unserer Runde teilzunehmen?

Termin: 27. April, 20:00 - 21:30 Uhr

Ort: digital

Leitung: Dr. Holger Kaffka, Claudia Neumann

Anmeldung: E-Mail an michaela.lachert@ekmd.de