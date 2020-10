Es klingt zu schön um wahr zu sein, und doch ist es das! – Kurzfristig hat sich die Möglichkeit ergeben, den weltberühmten Leipziger Thomanerchor unter Leitung von Thomaskantor Gotthold Schwarz nach Quedlinburg einzuladen. Da der Thomanerchor momentan nicht in die weite Welt ausschwärmen kann, konnte kurzfristig ein Zeitfenster für Quedlinburg geöffnet werden: und das nicht nur einmal, sondern sogar zweimal! Ebenso wie unser Quedlinburger Oratorienchor können derzeit auch die Thomaner nur in kleineren Ensembles proben. Und so werden wir das Auswahlensemble des Thomanerchores, darunter auch einen Quedlinburger Sänger, in der Marktkirche und in der Nikolaikirche mit Musik von Heinrich Schütz und Felix Mendelssohn-Bartholdy erleben können. Sichern Sie sich schnell die raren Karten!

Tickets im Vorverkauf für beide Veranstaltungen zu 25 € / 18 € bei der roten Touristinformation am Marktplatz, Buchhandlung Gebecke und der Domschatzkasse sowie unter www.quedlinburger-musiksommer.de