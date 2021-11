Annette Kurschus, die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, ist Nachfolgerin von Heinrich Bedford-Strohm als Vorsitzende des Rates der EKD. Benjamin Lassiwe hat mit ihr gesprochen.

Die evangelische Kirche verliert an Mitgliedern: Bis 2060 soll es nur noch halb so viele evangelische Christen in Deutschland geben wie heute. Wie wollen Sie als neue Ratsvorsitzende der EKD damit umgehen?

Annette Kurschus: Der Mitgliederverlust ist für mich eine Realität, die es nüchtern zu betrachten gilt. Wir werden das sehr pragmatisch anzugehen haben: Ich bin überzeugt, dass es zu einer Konzentration und damit zu einer Stärkung beitragen kann. Wir sind gezwungen, uns auf wenige Aufgaben zu konzentrieren, die wir noch in die Hand nehmen können.