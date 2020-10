Die Anhaltische Hospiz- und Palliativgesellschaft hat ein neues Arbeitsgebiet. Am 9. Oktober eröffnete die diakonische Eirichtung mit einer Feierstunde in Dessau-Roßlau den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst „Lila Wolke“. Mit dem Aufbau dieses Arbeitsgebietes war 2018 begonnen worden. „Im Netzwerk der Ärzte und Pflegenden, der Beratenden und Betreuenden möchte dieser Dienst Ansprechpartner für die Betroffenen, für Eltern und Geschwister, für Angehörige und Zugehörige sowie für trauernde Kinder und Jugendliche in unserer Stadt und Region sein“, beschreibt die Einrichtung ihre Ziele.

Zur Anhaltischen Hospiz- und Palliativgesellschaft gehören zwei stationäre Hospize in Dessau-Roßlau und Zerbst sowie ambulante Angebote.

(ast)