Wetzlar (red) – „Alexa, öffne meine Bibel und lies Johannes 3 Vers 16 in Neue Genfer Übersetzung“ – so können sich Nutzer des BibleServer ab sofort mit dem Sprachassistenten Alexa Bibeltexte vorlesen lassen. Voraussetzung dafür ist die Installation einer soganannten "Alexa Skill" für den Amazon-Sprachassistenten. Alexa Skills sind sprachaktivierte Apps, die ein Alexa-fähiges Gerät um zusätzliche Funktionen ergänzen. Der kostenlose "BibleServer Skill" ermöglicht es, auf einem entsprechenden Gerät per Spracheingabe eine Bibelstelle aufzuschlagen und vorlesen zu lassen.

BibleServer ist ein Angebot des christlichen Medienunternehmens ERF Medien. Laut der ERF-Presse-mitteilung unterstützt der neue Alexa Skill die deutsche Sprache mit der Neuen Genfer Übersetzung und der Übersetzung "Schlachter 2000". Weitere Sprachen und Bibelübersetzungen seien in Planung.

zum Herunterladen des Skils hier anklicken