Abtreibungsgegner und -befürworter sind am Samstag beiDemonstrationen in Berlin aufeinandergetroffen. Die beiden Lager kamen zeitgleich auf den gegenüberliegenden Seiten

des Brandenburger Tores zusammen. Die Polizei hielt die Gruppen unter

anderem mit Absperrgittern getrennt. Rund 950 Polizisten waren im Einsatz, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Bundesverband Lebensrecht hatte zu seinem traditionellen«Marsch für das Leben» aufgerufen, um für den Schutz des ungeborenen

Lebens zu demonstrieren. Laut Veranstalter nehmen daran 3.000

Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet teil. Die Polizei sprach von

rund 2.000 Personen. Zuvor waren vom Veranstalter rund 5.000

Teilnehmer erwartet worden.

Die Teilnehmer beim «Marsch für das Leben» trugen Schilder mitSprüchen wie «Kindergeld für Ungeborene», «Zuwendung statt

'Sterbehelfer'» oder «Nie wieder 'unwertes Leben'». Unterstützt wurde

die Veranstaltung auch von christlichen Gruppen und einigen führenden

Kirchenvertretern. So kamen laut Bundesverband Lebensrecht unter

anderem Grußworte vom Bischof der Evangelisch-Lutherischen

Landeskirche Sachsens, Tobias Bilz, vom katholischen Bischof des

Bistums Dresden-Meißen, Heinrich Timmerevers, vom Landesbischof der

Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Otfried July, sowie vom

Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing.

Laut Augenzeugenberichten waren beim «Marsch für das Leben» aberauch Teilnehmer, die antisemitische oder die Schoah relativierte

Symbole trugen. Ein Teilnehmer trug nach Berichten des Berliner

«Tagesspiegel» ein T-Shirt mit einem Davidstern-ähnlichen Zeichen, in

dessen Mitte ein Embryo abgebildet war. Auch die Recherche und

Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) kritisierte via Twitter,

dass bei der Veranstaltung in diesem Jahr erneut auf den offiziellen

Plakaten der Organisatoren mit NS-Begriffen wie «unwertes Leben» und

dem Slogan «Nie wieder» Schwangerschaftsabbrüche mit der Ermordung

von Menschen im Nationalsozialismus gleichgesetzt würden.

In unmittelbarer Sicht- und Hörweite forderte das Bündnis fürsexuelle Selbstbestimmung eine Entkriminalisierung von

Schwangerschaftsabbrüchen. Unter dem Motto «Leben. Lieben.

Selbstbestimmt» sprachen sich die Teilnehmer für eine Streichung der

Paragrafen 218 und 219a aus dem Strafgesetzbuch aus. Mit dem Gesetz

würden Schwangerschaftsabbrüche von Ärztinnen und Ärzten

kriminalisiert. Gefordert wurde zudem eine geschlechter- und

kultursensible Sexualaufklärung für alle. Zum Bündnis gehören Beratungsstellen, Frauengruppen und Verbände. Die Zahl der

Demonstrierenden lag bei knapp 1.000, wie Polizei und Veranstalter

fast übereinstimmend mitteilten.

Im gesamten Stadtgebiet habe es insgesamt zehnGegendemonstrationen gegeben, erklärte die Polizei weiter. Insgesamt habe es 19 vorübergehende Festnahmen und 15 Platzverweise gegeben. (epd)