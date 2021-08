Pandemie: Über das dritte Corona-Schuljahr, digitales Lernen und Impfungen an Schulen sprach Katja Schmidtke mit Marco Eberl, Vorstand der Evangelischen Schulstiftung Mitteldeutschland.

Vor einigen Jahren warb die Schulstiftung um Lehrkräfte mit dem Slogan des besonderen Montagsgefühls an den Schulen. Wie steht es aktuell um das Montagsgefühl?

Marco Eberl: Wir hatten vor den Sommerferien alle Schulleitungen zusammen, und auch eine Umfrage der Pädagogischen Hochschule Zug aus der Schweiz unter den Mitarbeitenden des Martin-Luther-Gymnasiums in Eisenach hat ergeben: Zuletzt war die Stimmung gut. Die Kollegien sind hochmotiviert und trotz der Belastungen positiv gestimmt. In Anbetracht der Pandemie haben alle unheimlich viel geleistet. Das macht uns dankbar.