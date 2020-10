Gottesdienst am Sonntag, 10 Uhr. Die Glocken läuten nicht, die Liednummern an der Tafel fehlen, keine Blumen schmücken den Altar - der Küster hat abgesagt. Die Pfarrerin stöpselt noch schnell den CD-Spieler an, feiert die Liturgie ohne musikalische Begleitung - die Band trifft sich zum Sport. Die Lesungen, die Predigt, die Fürbitten, der Segen - alles aus einer Stimme. Die Lektorin entspannt sich beim Yoga.

Von Michaela Lachert

Sieht so das Gemeindeleben ohne engagierte Menschen aus: Trist, eintönig, tot? Zugegeben das Beispiel wirkt überspitzt. Es zeichnet ein Bild, indem die Ehrenamtlichen nur die Hauptamtlichen unterstützen sollten. Doch gerade das macht sie nicht zum Trumpf. Christen sind Kirche, egal ob hauptberuflich oder ehrenamtlich tätig: Wenn nur noch einer agiert und die anderen zuschauen, stimmt das Spiel nicht mehr. Die Gaben beider müssen zielführend eingesetzt werden, um eine bunte Gemeinde zu leben.

Was tun wir als Kirche, als Gemeinde, als Einzelne, damit sich Ehrenamtliche bei uns wohl fühlen, sich mit großer Freude beteiligen, sie mit ihren Gaben die Gemeinde stärken? Wenn Gemeinden künftig stärker das Ehrenamt und die ehrenamtlich Aktiven fördern sollen, dürfen sie nicht allein gelassen werden. Es bedarf methodisches Rüstzeug und Orte des Gesprächs über Rollenveränderungen, Leitung und Führung, Verantwortung und Zutrauen.

Sie sind ehrenamtlich aktiv, begleiten Ehrenamtliche in ihrer Kirchengemeinde oder wollen sich ehrenamtlich engagieren? Die EKM bietet Engagierten Unterstützung dabei, sich dem Thema Ehrenamt zu nähern.

Auf ehrenamt-ekm.de finden Sie Ideen, Orientierung, Arbeitshilfen rund ums Ehrenamt.

Die Autorin ist Referentin für Ehrenamt im Landeskirchenamt der EKM