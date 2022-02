Gütersloh (red) – In der Woche vor dem Valentinstag die Ehe feiern, dazu dient auch in diesem Jahr die internationale „Marriage Week“. Bei dieser „Woche der Ehepaare“ wird es von 7. bis 14. Februar zahlreiche Präsenz- und Online-Angebote geben.

Ein neues Videomagazin auf YouTube enthält unter anderem das Thema „Kost-Paar-Zeiten“. Dabei geben Georgia und Holger Mix aus Gütersloh Tipps für eine gelingende Zeit zu zweit.

Doch auch vor Ort ist wieder einiges geboten. Initiativen, Regionalgruppen und Kirchengemeinden trotzen der Corona-Pandemie und bieten Verheirateten Veranstaltungen mit Unterhaltung und Tiefgang an. Zusammengefasst sind sie auf der Homepage der Marriage Week. Zu entdecken gibt es dabei etwa Romantisches Wintergrillen, Segnungs-Gottesdienste, Fußmassage, Gesprächsabende oder ein humorvolles Fitnessprogramm für Paare. Weitere Angebote sind Candlelight-Dinner, Improvisationstheater und Vorträge. Der Kalender auf der Internetseite lässt sich nach Postleitzahlen sortieren, das macht die Suche einfacher. Besonders stark ist in diesem Jahr wieder die Region Nürnberg-Erlangen aufgestellt, in der es die höchste Dichte an Veranstaltungen zur „Woche der Ehepaare“ gibt.

Koordiniert wird die Marriage Week in Deutschland von einem unabhängigen, überkonfessionellen Trägerverein. Vorsitzender ist Andreas Fresz (Hainichen/Sachsen). In der Regel besuchen jedes Jahr rund 20.000 Teilnehmer die verschiedenen Veranstaltungen.

Die Idee der Marriage Week stammt aus England. Dort wurde sie vom Ehepaar Richard und Maria Kane 1996 ins Leben gerufen. Seitdem haben sich immer mehr Länder dieser Woche für Ehepaare vor dem Valentinstag angeschlossen, Deutschland im Jahr 2009. Aus der britischen Initiative ist eine weltweite Bewegung entstanden. Unterstützt wird die Aktion in Deutschland von Prominenten aus Politik, Gesellschaft und Kirche. 2013 hatte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Schirmherrschaft übernommen, zuletzt war der Schauspieler Samuel Koch Schirmherr.