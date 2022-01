Berlin (epd) - Kinder in Deutschland wissen einer Umfrage zufolge im Durchschnitt wenig über ihre eigenen Rechte. Fast 40 Prozent der 9- bis 14-Jährigen denke nicht, dass sie die gleichen Menschenrechte haben wie Erwachsene. Das geht aus einer am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Studie hervor, für die das Meinungsforschungsinstitut Hopp im Auftrag von Amnesty International rund 1.000 Kinder befragte. Knapp 30 Prozent meinten, kleinere Kinder hätten weniger Menschenrechte als größere, erklärte die Menschenrechtsorganisation.

Nur 15 Prozent der Betroffenen denken laut Studie, dass Menschenrechte in Deutschland immer eingehalten werden. Knapp ein Viertel (24 Prozent) der Befragten glaubt, dass die Menschenrechte in Deutschland oft nicht oder nur teilweise eingehalten werden. Als Gründe für das Nicht-Einhalten der Menschenrechte werden am häufigsten Aspekte genannt, die sich auf Meinungsfreiheit und Gleichheit beziehen.

Nach Einschätzung der Kinder werden Personen diskriminiert, beispielsweise aufgrund ihres Aussehens, des sozialen Status oder weil sie als anders wahrgenommen werden. 27 Prozent der 9- bis 14-Jährigen möchten sich nach eigenen Angaben später für den Schutz der Menschenrechte einsetzen.

Über 90 Prozent der Befragten weiß laut Umfrage von universellen Menschenrechten. Um das Bewusstsein für Rechte zu schärfen, hat Amnesty im Oktober die «Allgemeine Erklärung der Menschenrechte für junge Menschen» in kindgerechter Sprache veröffentlicht.