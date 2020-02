"Ich fühle mich Europa näher“, sagt Thomas Thiede und redet über das neue Kultur- und Begegnungszentrum an der St.-Petri-Kirche im Friedenspark von Thale. „Was wir geschaffen haben, ist mehr als nur ein neuer Raum. Es war schon eine heftige Nummer.“ Und ohne Europa wäre aus einer Idee keine Realität geworden.

Von Uwe Kraus

Als Mitglied des Gemeindekirchenrats (GKR) erinnert sich Thomas Thiede an Vorbehalte, an riesige Hürden und an Menschen, die zupackten und mit denen die Gemeinde nicht gerechnet hatte. Der Sanierungsaufwand für das Pfarr- und Gemeindehaus, einst als Spielbank gebaut, wäre riesig gewesen, die Kirche verkaufte das Haus schließlich. Ein Neubau am Eingang zum Bodetal, direkt an der Petri-Kirche, dort, wo die Touristen vorbeikommen – die Skepsis überwog.