Retterin der Tafelrunde

Engagiert: 2020 nahm sich die Gründerin der Thüringer Tafeln eine Auszeit und fuhr mit dem Wohnmobil durch Mallorca. Sonne und Meer allein machten Beate Weber-Kehr aber nicht glücklich. Im Frühjahr kehrte sie zu ihren Wurzeln zurück und hat sich einiges vorgenommen.

Von Conny Mauroner

Teilen bedeutet: vielen Menschen Glück geben und auch sich selbst glücklicher zu machen." Beate Weber-Kehr lebt ihr eigenes Motto. Seit rund 25 Jahren engagiert sie sich für "Die Tafeln". Dabei gab es einen Wendepunkt in ihrem Leben. 1996 wurde sie wegen einer chronischen Lungenkrankheit in Rente geschickt. Viel zu früh für die umtriebige Jugend-fürsorge- und Sozialarbeiterin. Nach ihrem Umzug nach Blankenhain im Kirchenkreis Weimar war ihr klar, dass sie sich weiterhin sozial einbringen will.