Pisa liegt in Thüringen

Schief und doch im Lot: Der Turm der Oberkirche in Bad Frankenhausen hat sich aufgrund seiner Neigung zum Besuchermagneten entwickelt. Bis Ende 2023 soll die Kirchenruine zu einem Veranstaltungs- und Informationszentrum ausgebaut werden.

Von Heinz Noack

Am 25. April 1382 wurde in Bad Frankenhausen die Kirche „Unserer Lieben Frauen am Berg“, auch Oberkirche genannt, fertiggestellt. Zwei Inschriften an der Südseite nennen unter anderem auch den Baumeister Friedrich Halle. „Es war eine Ständekirche der Pfänner“, erklärt Bärbel Köllen, Vorsitzende des Fördervereins. „Auch der Gottesacker blieb anfangs der Brüderschaft ›Corporis Christi‹ und nach der Reformation der Pfännerschaft vorbehalten.“

Der heute 56 Meter hohe Turm ist noch älter, er stammt von einem Vorgängerbau.