Als Hausmeister des Christlichen Spalatin-Gymnasiums weiß er, wo der Hammer hängt. Aber damit nicht genug. Sven Herbst leitet auch die Band der Schule. Ein Porträt.

Von Wolfgang Hesse

Nun, da am Christlichen Spalatin-Gymnasium in Altenburg wieder gelernt wird, beginnt auch für Sven Herbst der Schulalltag. Der 46-Jährige arbeitet seit 15 Jahren als Hausmeister am Spalatin-Gymnasium und hat damit, wie er betont, seinen Traumjob gefunden. Als gelernter Gas- und Wasserinstallateur bringt er das nötige handwerkliche Geschick mit und beschäftigt sich gern mit den vielen kleinen Dingen an der Schule. Besonders schätzt er an seiner Arbeit die Begegnung mit Menschen und die Gespräche über das Leben und den Glauben.