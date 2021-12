Kirchensilvester und Beginn einer "zwangsweisen Fastenzeit"

Mit einem ökumenischen Gottesdienst in St. Martin in Heiligenstadt (Kirchenkreis Mühlhausen) haben Landesbischof Friedrich Kramer (r.) und der katholische Bischof Ulrich Neymeyr am Vorabend des ersten Advents den Beginn des neuen Kirchenjahres gefeiert.

Angesichts der anhaltenden Coronapandemie werde auch diese Adventszeit wieder ruhig mit einer "zwangsweise verhängten Fastenzeit", bedauerte Bischof Kramer in seiner Predigt. Die dunkle Jahreszeit sei in diesem Jahr noch dunkler, und die Menschen würden noch mehr als sonst Trost suchen, meinte auch Ulrich Neymeyr.

Der ökumenische Gottesdienst geht auf eine Verabredung beider Kirchen im Reformationsgedenkjahr 2017 zurück, das Miteinander weiter fortzuführen.