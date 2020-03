Buttelstedt (red) - Die Kirchspiele Buttelstedt und Neumark im Kirchenkreis Apolda-Buttstädt sind während der Zeit der Corona-Pandemie über einen Podcast miteinander in Verbindung, wie Pfarrer Hendrik Mattenklodt mitteilte. Das Online-Angebot mit dem Namen „Der 12-Kirchen-Funk - Eine Sendung mit Segen“ soll einmal wöchentlich mit je einer neuer Folge erscheinen. Der Podcast ist abrufbar über die Streaming-Plattformen Spotify und Anchor.fm. Die Hörsendung, erklärt Mattenklodt, biete Gebet, eine Bibelgeschichte und Auslegung, Vaterunser und Segen. Zu Beginn gebe es Nachrichten aus dem Pfarrbereich. Stefanie Senftleben begleitet die Sendung mit ihrem Akkordeon. "In der ersten Folge geht es um Oben und Unten, um Herrschen und Dienen und darum, wie wir uns in Corona-Zeiten Gutes tun können", so der Pfarrer. "Das Schöne an diesem Format ist, dass die Gemeinde es mitgestalten kann." Wer möchte, könne Musik aufnehmen oder auch Texte, Gebete und Fürbitten und sie Mattenklodt schicken. Seine Hoffnung: "Vielleicht entwickelt sich der Podcast so ja zu einer Begegnungsplattform in Zeiten der Abgeschiedenheit."

