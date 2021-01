Jeden Samstag und Sonntag erklingt vom Kirchturm Zeulenroda eine Abendmusik. Die Klänge, live gespielt in der Dreieinigkeitskirche, sind über Lautsprecher weit zu hören in der Stadt. Bei gutem Wind sogar bis in manche Nachbarorte. Ein Hoffnungszeichen für die Menschen in einer schwieriger Zeit. “Die Suche nach dem Möglichen in so vielem Unmöglichen führt schnell zum ganz Einfachen”, sagt der Zeulenrodaer Pfarrer Ingolf Herbst.

Damit meint er die Aktion der Kirchengemeinde, die bereits im vorigen Jahr initiiert wurde. “Im Frühjahr 2020 erklang die Abendmusik – sechs Wochen lang täglich, insgesamt 42 mal, dann an den Wochenenden bis zu den Sommerferien noch 24 mal”, erinnert sich Herbst. Angeregt wurden die Zeulenrodaer durch Margot Käßmann.

