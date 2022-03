Invocavit me, et ergo exaudiam eum“ (Psalm 91, Vers 15). Aus dem Lateinischen leitet sich der Name des ersten Sonntags in der Fastenzeit Invokavit ab. „Er ruft mich an, darum will ich Ihn erhören“, lautet die Übersetzung nach Luther. Dass der Psalmbeter sich von Gott anrufen lässt, auf sein Wort hören will, erschließt sich schnell beim Lesen des gesamten Psalms.

Von André Poppowitsch

Die Worte des Beters können durch die Fastenzeit tragen. In den Wochen bis Ostern können wir unsere Sinne schärfen und nachspüren, wo, wann und wie Gott uns anspricht. Dadurch eröffnen sich Räume, in denen wir Gott begenen und erhören. Dabei können wir uns immer wieder fragen, wer oder was uns tatsächlich anruft und ablenkt von dem, auf das wir uns ausrichten.