Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes.

Lukas 13, Vers 29



Aus allen Himmelsrichtungen kommen sie. Sie können es nicht fassen. Unbändige Freude. Stunden vorher: Meine Mutter jubelt, reißt die Hände in die Luft, Tränen fließen. Schwarz-weiß-Bilder flimmern im TV. Auch hier jubelnde Menschen. Freiheit. „Die Mauer ist weg!“, ruft meine Mutter. Für sie gibt es kein Halten mehr. Für viele auch nicht. „Ist es wirklich wahr? Darf jeder kommen?“ Ja, es war Realität geworden. Der Traum von Freiheit, dem Abriss der Grenzen. Ein Glücksmoment. Abgespeichert.

Heiligabend 2021. Wir wollen das Wunder der Heiligen Nacht hören. Freude und Sorge erfüllen mich. Freude, dass wir feiern, Sorge, dass das Virus mitkommt. Die Plätze füllen sich. Nicht zu viele, aber auch nicht zu wenige. Von überall her sind sie gekommen. Und auch Bedenken bei einigen, doch sie überwinden eigene Grenzen, die auferlegten, wollten es sich nicht nehmen lassen: das Wunder der Heiligen Nacht. Sie gehen mit freudestrahlendem Gesicht. Wieder ein Glücksmoment. Abgespeichert.

Erinnerungen an Glücksmomente, an positive, angenehme Gefühle verändern den Blickwinkel in Krisenzeiten, wenn ich an Grenzen stoße, sagt der Mainzer Professor Klaus Lieb. Hürden werden überwindbar, Lösungen gefunden, Grenzen fallen.

Vielleicht muss ich Abstriche machen, Umwege in Kauf nehmen, doch ich kann weiter gehen in einem Leben mit den Tälern, aber auch Höhen, meinem Ziel entgegen. Glücksmomente sind ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird, wenn das Wunder der Heiligen Nacht nicht nur Erinnerung sein wird. Es heißt Zukunft. Lässt mich Hürden im Heute nehmen. Viele sind mit mir Richtung Zukunft unterwegs, überwinden Grenzen, die eigenen, die auferlegten. Jeder darf kommen.

Und vielleicht werden wir zwei dann am Tisch im Reich Gottes miteinander sitzen, erfüllt mit unbändiger Freude, in Freiheit, gemeinsam jubelnd und lachend. Ich freu mich auf dich.

Constanze Lenski, Pfarrerin im Pfarrbereich Schkölen-Osterfeld