Worte aus Psalm 25 prägen den Sonntag Reminiszere. Aus dem Lateinischen „Reminiscere miserationum tuarum, Domine …“ leitet sich der Name ab.

Von André Poppowitsch

„Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind“ (Psalm 25, Vers 6) lautet die Übersetzung. Die Aufforderung zum Gedenken richtet sich zunächst nicht an uns Menschen, sondern an Gott selbst. Seine Barmherzigkeit und Güte, sein Erbarmen sind die Konstanten in der Beziehung Gottes zu den Menschen.

Ein Bild für Gottes Barmherzigkeit, das am Sonntag Reminiszere aufgegriffen wird, ist das Bild der erhöhten Schlange (4. Mose 21, Verse 4-9). Das Gottesvolk wurde auf dem Weg durch die Wüste verdrossen und redete wider Gott und Mose.