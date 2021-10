Die Referentin im Ökumenezentrum der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Judith Königsdörfer, ist in den Vorstand von Evangelische Mission Weltweit (EMW) gewählt worden. Die EMW ist der Dachverband der evangelischen Missionswerke, zu dem neun Missionswerke, fünf Freikirchen, fünf Verbände und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) gehören. Der Fachverband traf sich in der vergangen Woche zur Mitgliederversammlung in Leipzig. Themen waren unter anderem Kommunikation und Gerechtigkeit sowie die Vorbereitung der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen im kommenden Jahr in Karlsruhe.

Pfarrer Sámuel Nánási wird neuer Studienleiter des Wittenberger Zentrums des Lutherischen Weltbundes (LWB). Der 35-Jährige gehört der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Rumänien an. Aufgrund seiner Erfahrungen speziell mit orthodoxen Kirchen werde er wertvolle neue Impulse in die internationalen Seminare einbringen, sagte der Vorsitzende des Beirats, Württembergs Landesbischof Frank Otfried July. Das Wittenberger LWB-Zentrum, 2008 gegründet, führt Seminare zu lutherischer Theologie durch.

Architekt und Autor Christian Meyer-Landrut ist zum ehrenamtlichen Mitglied des Bundesvorstands der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) ernannt worden. Seit 2016 engagiert er sich als Johanniter-Ritter ehrenamtlich im Landesvorstand für Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die JUH ist mit 25 000 Beschäftigten, 43 000 Ehrenamtlichen und 1,2 Millionen Mitgliedern eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland.

Die ehemalige mitteldeutsche Landesbischöfin Ilse Junkermann ist als Vorstandsvorsitzende der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste eingeführt worden. Die 64-Jährige folgt auf den Theologen Stephan Reimers. Es sei notwendig, "die Erinnerung an die Schoah, den internationalen Austausch und den Einsatz für eine friedliche und gerechte Welt weiter zu gestalten", so Junkermann. Die 1958 gegründete Aktion Sühnezeichen Friedensdienste organisiert als Reaktion auf Verbrechen der Nationalsozialisten Begegnungsprogramme in Europa, Israel und den USA.