Entertainer Frank Zander will nach der coronabedingten Absage seiner jährlichen Weihnachtsfeier für Obdachlose jetzt durch Sozialeinrichtungen touren. In der Woche vor Heiligabend werde er mit seinem Team den Caritas-Foodtruck begleiten, Einrichtungen besuchen und Geschenktaschen an Bedürftige austeilen, erklärte Zander. Die mobile Suppenküche, die vor dem Aus stand, verteilt den Angaben zufolge täglich bis zu 200 warme Mahlzeiten "an die Ärmsten der Armen".

Pop-Sängerin Carla Bruni glaubt an Schutzengel. Das verriet die 52-Jährige bei der Veröffentlichung ihres neuen Albums „Carla Bruni“. Nach Ansicht von Frankreichs ehemaliger «Première dame» hat jeder Mensch einen Schutzengel. Bruni sagte, sie glaube an solche Aufpasser sowohl im Diesseits als auch im Jenseits. Sie selbst sei schon einem hier auf Erden begegnet, so die Musikerin. Auf ihrem neuen Album habe sie dem Beschützer auch einen Titel gewidmet.

Obwohl die "Nacht der Chöre" in Freyburg coronabedingt auf nächstes Jahr verschoben werden musste, wird trotzdem gesungen. Sänger Johannes Oerding und Produzent Dieter Falk werden mit einem virtuellen Chor am 15. Dezember auf dem Facebook-Kanal der Sektkellerei "Rotkäppchen" ein Weihnachtssingen veranstalten. 19.30 Uhr beginnt die Aktion, und wer möchte, kann mitmachen. Die Informationen zu Songauswahl und Texten erfolgen vorab ebenfalls auf den Social-Media-Kanälen des Traditionsunternehmens. Johannes Oerding hat bereits angekündigt, im kommenden Jahr bei der verschobenen "Nacht der Chöre" in Freyburg dabeisein zu wollen.

Königin Silvia von Schweden hat das Malteser Krankenhaus Sankt Carolus in Görlitz als erstes bundesweit für besondere Rücksicht auf demenzkranke Patienten ausgezeichnet. Die Monarchin hat selbst erfahren, was es bedeutet, einen nahestehenden Menschen an die Krankheit Alzheimer zu verlieren: Ihre Mutter Alice Sommerlath litt an der schweren Erkrankung. Deshalb gründete die 72-Jährige 1996 die Stiftung "Silviahemmet", die dafür arbeitet, die Lebensqualität von Menschen mit Demenz zu verbessern. Namen