Eine überraschende Entdeckung mitten im Thüringer Schiefergebirge ist das "Kunsthaus Müller" in Wurzbach im Kirchenkreis Schleiz. In ihm sind Kunst und Handwerk vereint.

Von Uta Schäfer

Still ist es an diesem kühlen Wintermorgen in Wurzbach. Berufstätige und Lernende sind längst ausgeschwärmt. Das Grau des glänzenden Schiefers bestimmt das Bild der kleinen Stadt am Nordhang des Frankenwaldes. Doch dann fesselt ein farbenprächtiger Turm gleich neben der Brücke über die Sormitz den Blick. Eine Frau kommt eiligen Schrittes über den Markt. Auf dieses Kunstwerk angesprochen, erklärt sie: „Das ist Müllers zu verdanken, die bringen Leben hierher.